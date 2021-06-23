А что кроме Евро-2020? «Монреаль» сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за 28 лет, «Клипперс» в погоне за «Финиксом», Шубенков рассердился на «Матч ТВ»

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости четверга из мира другого спорта:

🏒 Плей-офф НХЛ: «Монреаль» победил «Вегас» в овертайме и вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

🏀 Плей-офф НБА: «Клипперс» одолели «Финикс» (106:92) в третьем матче благодаря 50 очкам от Джорджа и Джексона. Счет в серии сократился (1-2).

Рик Карлайл возвращается в «Индиану». А «Даллас» обсуждает условия контрактов нового президента (Нико Харрисона из Nike) и нового тренера (Джейсона Кидда)

Андрей Кириленко с позитивом в адрес женской сборной России, проигравшей в четвертьфинале Евробаскета бельгийкам: «Впервые за несколько лет я вижу команду играющей. За нее не стыдно»

🏎️ Хэмилтон хочет, чтобы Боттас остался в «Мерседесе» в следующем году.

Феттель поддержал идею радужной подсветки на «Альянц Арене».

🥊 Новый отжиг Федерации бокса России: генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев считает, что у сборной России по футболу не горели глаза на Евро, поэтому – вызвал футболистов на тренировку, чтобы научить их держать удар.

⛸ Аделина Сотникова – наша первая олимпийская чемпионка в одиночном катании – присоединилась к шоу Татьяна Навки «Руслан и Людмила», и у нее главная роль. Таким образом, Людмилу по очереди сыграют Сотникова, Алина Загитова и сама Навка – выступления пройдут в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

🏃‍♂️ В Чебоксарах проходит чемпионат России по легкой атлетике – последний отбор на Олимпиаду, куда у нас всего 10 путевок. Чемпионы мира Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова (кстати, блогер Sports.ru) уверенно, хоть и не без трудностей, взяли золото. Ждем их медалей и в Токио!

❌А еще Шубенков, на днях оправданный по делу о возможном применении допинга, рассердился на «Матч ТВ»: «Написали, что Шубенков жрал фуросемид. И до сих пор это висит на сайте! Бойкот, как минимум пока они не уберут вот это вот».