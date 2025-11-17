0

Какой будет развязка в отборочной группе А?

Аналитика Olimpbet на матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Германии и Словакии.

Чемпионат мира 2026. Группа А. Германия – Словакия. 18 ноября, 00:45 (время Астаны)

Обладатель прямой путевки на ЧМ-2026 от группы А определится лишь в заключительном туре. В очном сражении встретятся лидеры квартета – сборные Германии и Словакии.

Эксперты Olimpbet считают «Бундестим» безоговорочным фаворитом встречи, полагая, что у хозяев шансы на победу примерно в десять раз выше, чем у гостей.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Перед матчем в Лейпциге у немцев и словаков равное количество набранных очков – по 12. Идущая третьей Северная Ирландия отстает от дуэта лидеров на шесть баллов, поэтому ни при каких обстоятельствах догнать никого из них не сможет.

При этом у команды Юлиана Нагельсмана заметно лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у коллектива под руководством Франческо Кальцоны (+7 и +4 соответственно).

Таким образом, в случае равенства очков на финише квалификации «Бундесманшафт» будет иметь преимущество. А это значит, что в этой игре ее устроит и ничейный исход.

СТАТИСТИКА

Германия больше забила (10 против 6), зато Словакия меньше пропустила (2 против 3). Причем два мяча из трех в немецкие ворота влетели как раз от словацких футболистов по ходу встречи первого круга между этими соперниками.

Немцы намного чаще в среднем за матч бьют по воротам (15,2 и 8), попадают в створ (5,4 и 2,6) и подают угловых (5,4 и 4,2). Кроме того, у них огромное преимущество перед словаками по владению мячом – 71,6 % игрового времени против 49,8 %.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Эти противники провели между собой 12 очных встреч, из них в пользу сборной Германии завершились восемь матчей, команды Словакии – четыре. Мирный исход в истории их взаимоотношений еще не фиксировался ни разу.

При этом немцам не стоит забывать, что две из трех их предыдущих дуэлей остались за словаками, в том числе – игра текущей квалификации.

ВЫВОД

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что хозяева забьют не менее трех мячей, обеспечив матчу «верх». Явным фаворитом сборная Германии считается и по угловым, которых в игре на арене «Лейпциг» ожидается не более девяти.

Группа G. Нидерланды – Литва. 18 ноября, 00:45

Сборная Нидерландов завершает отборочный цикл ЧМ-2026 домашним матчем против команды Литвы.

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успехе хозяев, полагая, что они добьются разгромной победы с перевесом в три и более мяча.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Формально «оранжевые» еще не обеспечили себе первенство в группе, но вообще не приходится сомневаться в том, что они станут участниками североамериканского мундиаля.

Голландцы единолично лидируют в своем квинтете, на три очка опережая располагающуюся на второй позиции Польшу. Так что даже ничья гарантирует команде Рональда Кумана верхнюю итоговую строчку.

И даже возможное поражение от Литвы не станет для Нидерландов фатальным – у них разница забитых мячей намного лучше, чем у поляков (+19 и +6 соответственно).

СТАТИСТИКА И ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Однако вряд ли «оранжевые» держат в уме какой-то другой результат, кроме победного. Нидерланды с 23 голами в активе являются одной из самых результативных команд во всей квалификации ЧМ-2026. А пропускают они совсем немного – всего четыре мяча.

У Литвы эти показатели намного скромнее: шесть забитых и одиннадцать пропущенных.

Хозяева предстоящего сражения имеют перевес и по личным встречам. В пользу голландцев завершился единственный матч в истории их взаимоотношений, состоявшийся в рамках этой квалификации.

Правда, победа в Каунасе далась голландцам непросто – со счетом 3:2 и решающим голом в середине второго тайма.

ВЫВОД

Сборная Нидерландов – однозначный фаворит домашней битвы с балтийской командой. Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в «верховом» характере матча.

А наиболее вероятным автором гола называют форварда хозяев Мемфиса Депая, в активе которого значится уже восемь результативных ударов в отборочном турнире ЧМ-2026.

