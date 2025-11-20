Казахстан стал хабом глобального женского киберспорта

В Алматы завершился первый сезон Female Pro League by Olimpbet – лиги международного уровня, которую создали и реализовали в Казахстане. Турнир собрал сильнейшие мировые составы по CS2. А в гранд-финале встретились представительницы бразильской организации Imperial Valkyries и BIG Equipa из Германии, устроившие драматичное шоу для болельщиков по всему миру.

Made in Kazakhstan

Казахстан все громче заявляет о себе на мировой киберспортивной сцене. Если PGL Astana 2025 , прошедший в мае, подтверждает, что страна готова принимать турниры tier-1 уровня, то появление Female Pro League наглядно доказало, что в стране умеют создавать и собственные лиги глобального значения.

Первый сезон FPL собрал топовые мировые команды женского CS2 и был полностью реализован казахстанскими компаниями. Olimpbet отвечал за идею и организацию, турнирным оператором выступил Myskill .

- Когда мы только начинали FPL, нам говорили, что у нас едва ли наберется две команды и ничего из этого не выйдет, – рассказывает директор по маркетингу Olimpbet Геннадий Шемраев . – Но мы поставили себе задачу: сделать международный женский турнир. И сегодня в Алматы в финале играют топовые составы – это лучший ответ всем скептикам. Для нас это огромный успех и доказательство, что мы движемся в правильном направлении.

Решающий матч в Алматы

Вывеска Imperial Valkyries vs BIG Equipa на гранд-финале в Алматы еще до недавнего времени звучала как фантастика. Однако 15 ноября представительницы бразильской и германской организаций встретились лично в решающем матче турнира от киберспортивной лиги, созданной в Казахстане.

Интересно, что ранее капитан Imperial Valkyries Виктория tory Казиева говорила про участие в FPL, что у их команды просто нет соперников, даже несмотря на участие других tier-1 женских составов. На деле же BIG Equipa, прошедшие в финал по нижней сетке, доставили немало проблем ее коллективу.

Как развивалась финальная серия

«Валькирии», проигравшие по ходу турнира всего одну карту, неожиданно столкнулись с серьезным сопротивлением молодого состава. Матч растянулся на пять раундов.

Начало было за Imperial Valkyries: первую карту Dust2 они закрыли 13:8 . Но на de_inferno ощутили мощное давление, проиграв 3:13 . На Nuke BIG Equipa снова взяли верх – 13:7 , поставив фаворитов в роль догоняющих.

Однако опыт имеет значение: на Mirage (13:7) бразильско-европейский состав сравнял счет. А в решающем раунде на Ancient включил тот самый уровень, который от них ждали болельщики, победив 13:5 .

Итог: 3:2. Imperial Valkyries – чемпионки первого сезона FPL, а MVP гранд-финала стала их участница Ana ANa Dumbravă из Румынии.

Что дальше

Призовой фонд первого сезона Female Pro League составил $10 000. Девушки из Казахстана и Центральной Азии, к сожалению, не смогли пройти дальше основной стадии турнира. Однако FPL стал для них площадкой роста, где они могли получить соревновательный опыт на международном уровне. И организаторы уже готовят планы на следующий сезон.

Стало известно, что крупнейшая мировая женская лига по CS2 – ESL Impact – объявила о своем закрытии. Таким образом, FPL остается единственной в мире female only площадкой , где девушки со всего мира смогут набирать рейтинговые очки VRS.

Даты и формат будущих событий от Female Pro League by Olimpbet объявят позже.

Следить за новостями FPL можно в Telegram-канале лиги @femaleproleague , Инстаграм-аккаунте FPL и в соцсети X (на англ.).

Трансляции доступны на Twitch | Kick | YouTube .

Female Pro League (FPL) – первая профессиональная женская киберспортивная лига из Казахстана, открытая для участниц со всего мира. Ее создание – важный шаг для развития инклюзивной и безопасной игровой среды, а также новый этап в становлении киберспортивной индустрии страны и региона.

Инициатором и партнером проекта выступила компания Olimpbet – инвестор №1 в спортивную индустрию Казахстана по итогам премии «Выбор года».

Амбассадор и соавтор идеи проекта – Айгера Дунамис , одна из ведущих персон киберспорта и косплея в Казахстане.