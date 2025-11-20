Спортс’’ стал партнером AdIndex Awards 2025 – премии в области рекламы

26 ноября в Москве пройдет ежегодная церемония AdIndex Awards.

AdIndex Awards – это премия для рекламных агентств, где победителей определяют рекламодатели.

Мероприятие состоится в VK Gipsy. На церемонии представят лидеров ежегодного рейтинга Digital Index 2025, который составляется с 2011 года и помогает крупным рекламодателям выбирать коммуникационных подрядчиков для укрепления маркетинга на российском рекламном рынке.

Спортс’’ стал партнером AdIndex Awards. На церемонии будут разыграны билеты на финал Фонбет Кубка России по футболу-2025/26 среди рекламных специалистов, которые лучше всего разбираются в спорте.

AdIndex Awards объединит десятки номинаций – от лидеров рейтинга Digital Index 2025 до секретных категорий, имена победителей в которых прозвучат только со сцены. Гран-при получит агентство, набравшее максимальную суммарную оценку по номинациям и победам в рамках AdIndex Awards 2025.