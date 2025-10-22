  • Спортс
  • Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
7

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Международный союз биатлонистов (IBU) также не допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«Уже есть правильные решения в отношении российских спортсменов, что их отстранения были незаконными. Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS, а затем, надеюсь, и с IBU.

Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям на предмет упущенной выгоды, так что у FIS и ей подобных организаций перспективы не очень хорошие», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
