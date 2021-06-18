Рик Карлайл станет новым главным тренером «Индианы». Он подпишет 4-летний контракт на 29 млн долларов

, отправившая в начале июня в отставку Нэйта Бьоркгрена, определилась с новым главным тренером команды.

Как сообщает ESPN, «Пэйсерс» возглавит . 61-летний специалист подпишет с клубом 4-летний контракт на 29 миллионов долларов.

На этой неделе «Индиана» планировала провести собеседования с несколькими кандидатами на должность главного тренера, однако собеседования были отменены после того, как клуб быстро достиг договоренности с Карлайлом, при этом не допустив утечки информации о переговорах.

Напомним, что в июне Рик решил покинуть должность главного тренера «Маверикс» после 13 лет в команде. Под руководством Карлайла «Даллас» в первый и единственный раз в своей истории стал чемпионом НБА в 2011 году.

Карлайл возвращается в «Пэйсерс» спустя 14 лет. Он возглавлял команду с 2003 по 2007 годы, а также являлся ассистентом с 1997 по 2000-й, работая в тренерском штабе члена Зала славы Лэрри Берда.

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