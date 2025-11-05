  • Спортс
Михаил Дегтярев: «Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт. После Олимпийских игр приступим к зимним видам»

Министерство спорта России продолжит объединять спортивные федерации.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что объединение спортивных федераций в стране продолжится. 

«Самое главное, что сегодня спортивная отрасль России проходит перенастройку. Я думаю, это многие заметили, ощутили на себе – процесс идет. Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями. Это очень важно понимать.

Тем не менее, некоторые из них прежде жили за счет государственных средств, или и за государственные, и за счет букмекеров. При этом довольно вольно себя чувствовали в выполнении задач, которые государство ставит перед отраслью.

Поэтому сегодня курс на то, чтобы в федерации приходили крупные бизнесмены, – он взят и будет продолжен. Мы и завтра, думаю, сделаем несколько анонсов – еще пару федераций возглавят крупные бизнесмены из списка Forbes. Хотя не знаю, достижение или нет. В любом случае, это люди самостоятельные, которые знают цену деньгам. Знают, как ими оперировать и управлять большими процессами.

Какие-то федерации мы объединили: в первую часть, водных видов спорта, гимнастики, гребли на байдарках и каноэ. Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт по образу и подобию международных организаций. Процесс в середине пути. После Олимпийских игр приступим к зимним видам.

Хочу поздравить наших гимнастов, потому что впервые за 4 года выступили на международных стартах на чемпионате мира – завоевали четыре медали. Ангелина Мельникова, конечно, потрясла всех своим мастерством, стойкостью, волей к победе. Ну и в целом я хочу всю федерацию гимнастики поблагодарить за такую серьезную работу по возвращению на международную арену», – сказал Дегтярев на форуме «Россия — спортивная держава».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
