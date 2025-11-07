Депутат Свищев: «Просить отгул за сдачу ГТО — так себе история. Я такое не поддерживаю»
Депутат Свищев: просить отгул за сдачу ГТО — так себе история.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что не поддерживает идею о предоставлении дополнительного выходного в день сдачи ГТО.
«Идея прекрасная, но сложно реализуемая. Мы все любим выходные, но сейчас мы переходим к тому, что: «Если я иду сдавать ГТО — дайте мне отдых».
Если ты хочешь сдать нормы, то ты уже готов. Поэтому это чисто твой порыв души. Но просить за это отгул — так себе история. Я такое не поддерживаю», — сказал Свищев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
