Депутат Свищев: «Просить отгул за сдачу ГТО — так себе история. Я такое не поддерживаю»

Депутат Свищев: просить отгул за сдачу ГТО — так себе история.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что не поддерживает идею о предоставлении дополнительного выходного в день сдачи ГТО.

«Идея прекрасная, но сложно реализуемая. Мы все любим выходные, но сейчас мы переходим к тому, что: «Если я иду сдавать ГТО — дайте мне отдых».

Если ты хочешь сдать нормы, то ты уже готов. Поэтому это чисто твой порыв души. Но просить за это отгул — так себе история. Я такое не поддерживаю», — сказал Свищев.