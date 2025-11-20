«Торпедо» наступает, минчане метят в топ-3

Настоящие хоккейные битвы происходят в Западной конференции КХЛ. Здесь нельзя оступаться ни одной из команд, планирующей выходить в плей-офф. В Olimpbet дали свою аналитику.

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва). 20 ноября, 21:30 (время Астаны)

Позиции «Локомотива», лидера Западной конференции КХЛ , могут пошатнуться уже в ближайшие матчи. На пятки ярославцам наступает «Торпедо», которое идет вторым и имеет всего на два балла меньше. Но эксперты Olimpbet ожидают, что во встрече со «Спартаком» нижегородцы могут потерять очки.

«Торпедо» вверх или вниз?

«Торпедо» рвется в лидеры. Но по факту может лишиться и второго места. Да, можно догнать «Локомотив», но и снизу подпирают конкуренты, а разница в баллах очень маленькая.

Всего на одно очко отстает «Северсталь» и всего на два – минское «Динамо». Причем эти конкуренты уже обошли «оленей» по потерянным очкам, при этом сыграли на две-три игры меньше.

Нынешнюю домашнюю серию «Торпедо» проводит провально, потерпев уже два поражения. Сначала в основное время от «Авангарда» (2:6), а затем по буллитам «Адмиралу» (1:2 Б).

До этого нижегородцы шли на серии из семи побед, но, очевидно, что теперь у них спад. Возможно, сказывается короткая скамейка.

Команда Алексея Исакова – в числе лучших в лиге по реализации большинства, старается играть агрессивно, но при этом стабильности в атаке не хватает. В одной игре могут забросить пять-семь шайб, а в другой – ни одной.

Шаткое положение «Спартака»

«Спартаку» еще далековато до тройки сильнейших, но вот влететь в пятерку очень реально. Сейчас подопечные Алексея Жамнова идут седьмыми, но от пятого места их отделяет все два очка.

Впрочем, на Западе очень высокая конкуренция в зоне плей-офф. Любая ошибка может отбросить москвичей еще ниже. В последних играх дома они проиграли лидерам конференции – «Локомотиву» (3:6), «Северстали» (3:4). Но затем начали гостевую серию, отобрав важные очки у московского «Динамо» (4:2).

У «Спартака» пока нет баланса между нападением и обороной. Особенно проблемной можно назвать защиту. У команды отрицательная разница забитых-пропущенных шайб. Если забросили 85, то пропустили 90.

Ожидания от матча

Аналитики Olimpbet оценивают шансы команд на победу в основное время практически одинаково. «Спартаку» нужно играть дисциплинированно, иначе в меньшинстве будет практически невозможно выстоять против «Торпедо». Можно ожидать, что на двоих команды забросят больше пяти шайб.

«Динамо» (Минск) – ЦСКА (Москва). 20 ноября, 21:30

Еще одна битва в кубковой восьмерке на Западе, которая важна для обеих команд. Эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение хозяевам, у которых есть шанс ворваться в топ-3.

«Динамо» в хорошей форме

Всего одно очко отделяет минчан от третьего места Западной конференции. И всего два – от второго. Команда набрала хороший ход, лишь изредка теряя очки. Как, например, в последнем гостевом матче с «Северсталью» (2:4). Это поражение выбросило из топ-3, но, скорее всего, ненадолго.

Подопечные Дмитрия Квартального много бьют по воротам соперника и много забрасывают. Как правило, игры с их участием результативны. Пока высокие позиции клуба многие называют сюрпризом сезона.

ЦСКА борется за выживание

Позиции московских армейцев не позавидуешь. Команда замыкает на Западе топ-8. С другой стороны, кто мог подумать, что снизу ее будет подпирать СКА? Накал в конференции очень высок. Каждый игровой день может как поднять ЦСКА в более комфортное положение, так и выкинуть в число аутсайдеров.

При этом москвичи не выглядят беззубо. Если и проигрывают, то не разгромно. А где-то даже отбирают очки у лидеров, как, например, дважды у «Северстали». Но вот нынешний выезд ЦСКА начал неудачно, уступив в Казани «Ак Барсу» (1:4).

Ожидания от матча

Аналитики Olimpbet предполагают, что победу в этом матче заберет «Динамо». Хозяева выглядят предпочтительнее по игровым кондициям. ЦСКА в нынешнем сезоне пока не показал игру на уровне, к которому привыкли его болельщики. Но победа не будет всухую, вероятно, что обе команды забьют.