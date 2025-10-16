  • Спортс
1

Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт

Дегтярев предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ. 

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и губернатором Тульской области, руководителем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым. 

Они обсудили подготовку к предстоящему заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, развитие школьного и детско-юношеского спорта.

«Сегодня мы договорились обсудить подготовку к Совету по спорту, межведомственные и общие вопросы в части развития школьного и детско-юношеского спорта, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

У нас в повестке вопросы согласования разрабатываемых Минпросвещения модулей урока физкультуры по видам спорта. Предлагаю также обсудить обновление содержания уроков школьной физкультуры, внедрения новых дисциплин, включая фиджитал-спорт, а также школьных спортивных лиг.

Минспорт предлагает внести изменения в законодательство и позволить создавать лиги не только как юридические лица, но и в форме систем соревнований или подразделений учреждений, что упростит их организацию и сократит издержки. Мы можем создать единую зонтичную организацию по примеру того, как это организовано в студенческом спорте, где оператором выступает Российский спортивный студенческий союз. Чтобы была единая система соревнований и единая отчетность», – заявил Дегтярев. 

 Министр просвещения подчеркнул важность популяризации диджитал-спорта. 

«Важно популяризировать его среди подрастающего поколения. Совместно со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта.

Благодаря президентским программам строительства и капитального ремонта образовательных организаций на сегодняшний день в большинстве школ созданы качественные условия для занятий спортом. В том числе благоустроены прилегающие территории. Создано полноценное спортивное звено», – сказал Кравцов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
детский спорт
ТАСС
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
