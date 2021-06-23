НБА. Плей-офф. «Клипперс» примут «Финикс» в 3-м матче финала Западной конференции

В четверг, 24 июня, в Лос-Анджелесе состоится третий матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Клипперс», уступающие 0-2 в противостоянии, примут на своей арене «Финикс», победивший в 9 матчах плей-офф кряду. В предстоящей игре ожидается возвращение на паркет звездного разыгрывающего гостей Криса Пола, пропустившего первые две встречи из-за протоколов по COVID-19.

НБА

Финал Западной конференции (до 4 побед)

Третий матч

«Финикс» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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