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    НБА. Плей-офф. «Клипперс» примут «Финикс» в 3-м матче финала Западной конференции

    Теги результаты Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 24 июня, в Лос-Анджелесе состоится третий матч финальной серии Западной конференции НБА.

    «Клипперс», уступающие 0-2 в противостоянии, примут на своей арене «Финикс», победивший в 9 матчах плей-офф кряду. В предстоящей игре ожидается возвращение на паркет звездного разыгрывающего гостей Криса Пола, пропустившего первые две встречи из-за протоколов по COVID-19.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции (до 4 побед)

    Третий матч

    Клипперс – Финикс
    Дата проведения
    25 июня, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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