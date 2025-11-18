Отбор завершается: кто поедет сразу на ЧМ-2026?

Аналитика на матчи последнего тура отборочного цикла между сборными Шотландии и Дании, а также Испании и Турции.

Чемпионат мира 2026. Группа С. Шотландия – Дания. 19 ноября, 00:45

В ночь с 18 на 19 ноября состоятся заключительные матчи классического отборочного цикла ЧМ-2026 . Центральный из них пройдет в Глазго, где встретятся лидеры квартета С – сборные Шотландии и Дании.

Эксперты Olimpbet полагают, что шансы скандинавов на победу заметно выше, несмотря на то, что им предстоит провести выездной матч.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С соревновательной точки зрения это, без сомнений, главное сражение игрового дня. По его итогам определится сильнейшая команда группы, которой достанется заветный пропуск на планетарное первенство.

Пока лидируют датчане, опережая шотландцев на одно очко. Таким образом, команду Брайана Римера вполне устроит и ничья на «Хэмпден Парке».

«Горцам» же нужна только победа, любой другой исход отправит коллектив Стива Кларка в стыковой турнир.

СТАТИСТИКА

Дания имеет солидное превосходстве перед Шотландией по всем ключевым выкладкам в этой квалификации. «Алая гвардия» заметно чаще бьет по воротам (20 на 11 в среднем за матч), попадает в створ (7,6 на 4,8), подает угловых (8,6 на 5) и владеет мячом (64 % на 48 %).

При этом британцы еще не допустили ни одной домашней осечки, взяв шесть очков в двух матчах. С другой стороны, скандинавы в гостях даже не пропускают, выиграв на выезде у Греции и Беларуси с общим счетом 9:0. В общем, найдет коса на камень.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

А вот по личным встречам довольно существенное преимущество имеет Шотландия: 11 побед при семи поражениях и одном мирном исходе. Причем эта самая единственная ничья была зафиксирована в игре первого круга текущего отборочного цикла, в Копенгагене соперники друг другу не забили – 0:0.

На своем же поле «тартановая армия» очень уверенно действует против «алой гвардии». Из пяти официальных матчей в родных стенах британцы выиграли четыре, уступив лишь в одном.

ВЫВОД

Аналитики Olimpbet не особо верят в высокую результативность в этой встрече, сомневаясь, что хотя бы одной из сборных удастся забить более одного гола.

Но вот угловых ожидается не менее десяти, и по этому показателю предпочтение также отдается гостям.

Группа Е. Испания – Турция. 19 ноября, 00:45 (время Астаны)

Очень интересное противостояние состоится в Севилье, где сборная Испании примет команду Турции.

Эксперты Olimpbet видят в хозяевах предстоящего сражения однозначных фаворитов, полагая, что у них хорошие шансы победить с перевесом минимум в два мяча.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Несмотря на то, что «красная фурия» в пяти проведенных матчах не потеряла ни одного очка и даже ни разу не пропустила, она, как ни странно, до сих пор не обеспечила себе участие в североамериканском мундиале.

Правда, у «янычар» остаются лишь чисто математические шансы опередить действующих чемпионов Европы в итоговой таблице квартета Е, которые близки к фантастическим. Да, Турция отстает от Испании всего на три балла и в случае выездной победы догонит ее по набранным очкам.

Однако чтобы стать первой в группе, команде Винченцо Монтеллы необходимо побеждать на «Ла Картухе» со счетом 9:0 и крупнее. Согласитесь, это нереально.

Так что почти со стопроцентной долей уверенности можно утверждать, что соперники останутся на тех же самых позициях, которые они занимают перед личной встречей. Испания в итоге заберет прямую путевку на ЧМ-2026 , а Турция продолжит за нее бороться в стыковых матчах.

СТАТИСТИКА

Но это совсем не значит, что битва в Севилье не имеет никакого соревновательного значения. Испанцам наверняка захочется не просто пройти весь цикл без осечек и «сухими», но и превзойти достижение англичан, которые завершили квалификацию с разницей 22:0. У «красной фурии» это показатель сейчас 19:0.

Для этого подшефным Луиса ла Фуэнте надо забить в турецкие ворота не менее четырех голов, при этом свои оставить нетронутыми.

Не самая простая задача, но ее нельзя назвать не решаемой, особенно если вспомнить, что в гостях испанцы повесили туркам «теннисную баранку», разгромив их со счетом 6:0.

Всего же «янычары» пропустили десять мячей (по два в среднем за игру), а забили 15. Испания имеет также серьезный перевес по таким игровым показателям, как удары по воротам (22,6 против 12 в среднем за матч) и попадания в створ (9,6 против 5). Однако по угловым и владению мячом Турция практически не уступает победителям Евро-2024 – 7,4 на 6,8 и 66,4 % на 57,6 % в пользу Испании.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

У испанцев огромный перевес и по очным встречам, которых за всю историю их взаимоотношений состоялось 12. Туркам удалось одержать всего одну победу, да и та датируется серединой прошлого века. За «красной фурией» остались семь матчей, четырежды противники сильнейшего выявить не сумели.

А все дуэли, состоявшиеся в XXI веке, завершились победами Испании, при этом две последние она выиграла с общим счетом 9:0.

ВЫВОД

Учитывая, что между собой сыграют самые результативные команды группы А, вполне логично, что аналитики Olimpbet верят в «верховой» характер матча в Севилье. А наиболее вероятным автором гола называется форвард хозяев Мигель Оярсабаль.