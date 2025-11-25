Топ-сражение на «Стэмфорд Бридж» и визит «фармацевтов» в гости к «горожанам»

Аналитика Olimpbet на матчи «Челси» – «Барселона» и «Манчестер Сити» – «Байер».

Лига чемпионов. «Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания). 26 ноября, 01:00 (время Астаны)

Пятый тур групповой стадии ЛЧ-2025/26 богат интересными матчами. Однако один из них все равно стоит особняком – это противостояние «Челси» и «Барселоны».

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита битвы в английской столице, отдавая лишь незначительное предпочтение хозяевам.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Блауграна» считается одним из главных претендентов на победу во всем турнире. А вот шансы «пенсионеров» на триумф в главном еврокубке оцениваются не слишком высоко, они в два с половиной раза ниже каталонских.

Однако пока подобные прогнозы не совсем оправдываются. В четырех матчах общего этапа «Барса» набрала всего семь очков, занимая лишь 11-е место в турнирной таблице. И к очному сражению ближайшие соперники подходят соседями.

В активе лондонцев – те же самые семь баллов, а каталонцам они уступают лишь по разнице мячей.

СТАТИСТИКА

Несмотря на турнирное положение на общем этапе ЛЧ, «Барселона» очень результативна и забивает в среднем по 3 гола за матч. Но и пропускает немало – в ее ворота влетело уже семь голов, а это даже больше, чем у занимающего 25-ю строчку «Марселя».

У «Челси» не столь результативная атака (девять забитых), зато чуть более надежная оборона (шесть пропущенных).

У «блауграны» перед «аристократами» есть небольшое преимущество в ударах по воротам (16,75 на 13,75 в среднем за матч), попаданиях в створ (5,5 на 4,75) и владении мячом (61,5 % на 54,75 %). Но представитель АПЛ пока чаще подает угловые (6 на 4,5 в пользу британцев).

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Примечательно, что и по личным взаимоотношениям у этих противников наблюдается равенство – в 19 проведенных встречах каждая из команд выиграла по шесть раз, еще в семи случаях фиксировался мирный исход.

Однако если брать в расчет только матчи в Лондоне, то по ним «Челси» имеет подавляющее преимущество: лишь одно поражение англичан при пяти их победах и двух ничьих. Правда, их последняя дуэль на «Стэмфорд Бридж», состоявшаяся на стадии 1/8 финала ЛЧ-2017/18, сильнейшего не выявила, завершившись со счетом 1:1.

КАДРЫ

И у хозяев, и у гостей предстоящего противостояния есть по одной очень существенной потере. Из-за травм за британцев не сможет сыграть Коул Палмер, за гостей – Педри.

В целом же, без учета вышеназванных футболистов, Энцо Мареска и Ханс-Дитер Флик смогут выставить на игру оптимальные составы.

ВЫВОД

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что забитыми мячами отметятся обе стороны, а сам матч будет «верховым». Наиболее же вероятным автором гола называется опытнейший польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

«Манчестер Сити» (Англия) – «Байер» (Германия). 26 ноября, 01:00

В Манчестере местный «Сити» примет леверкузенский «Байер», и эксперты Olimpbet видят в хозяевах этого матча безоговорочных фаворитов, полагая, что их шансы на победу приблизительно в десять раз выше, чем гостевые.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Горожане» очень уверенно продвигаются по дистанции ЛЧ-2025/26. По итогам четырех туров общего этапа команда Пепа Гвардиолы занимает четвертую позицию в таблице, всего с двухочковым отставанием от тройки лидеров.

У «Байера» ситуация не столь благополучная: всего пять баллов в активе и место в третьем десятке. А в случае поражения от манкунианцев «фармацевты» и вовсе могут выпасть за пределы зоны плей-офф.

СТАТИСТИКА

«Ман Сити» – одна из самых результативных команд ЛЧ-2025/26. «Горожане» десять раз поразили ворота противников, а ровно половина из этих результативных ударов – в активе норвежского супербомбардира Эрлинга Холанна . При этом у «горожан» достаточно крепкая защита – лишь три пропущенных мяча.

У «аспириновых» аналогичные показатели заметно скромнее: всего шесть забитых при десяти пропущенных и отрицательная разница (минус 4).

Кроме того, англичане имеют перед немцами существенный перевес и по другим ключевым показателям. Они чаще бьют по воротам (17 раз в среднем за матч против 10,25), попадают в створ (7,75 на 3,25) и подают угловые (4,75 на 3,75), а также заметно больше владеют мячом (62,5 % на 47 %).

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

Поскольку между собой эти соперники еще ни разу не встречались, статистики их личных взаимоотношений пока попросту не существует.

Поэтому обратим внимание на результаты последних матчей «Манчестер Сити» и «Байера» в национальных первенствах.

И вот в этом плане преимущество у леверкузенцев. На минувших выходных «Байер» одержал уверенную выездную победу в Бундеслиге над «Вольфсбургом» (3:1), ворвавшись в призовую тройку.

А «Манчестер Сити», напротив, потерпел болезненное поражение в АПЛ от «Ньюкасла» (1:2) и опустился со второй строчки турнирной таблицы на третью

ВЫВОД

Тем не менее аналитики Olimpbet почти не сомневаются в успехе «горожан». Они сходятся во мнении, что скорее хозяева выиграют с перевесом в четыре мяча, чем гости добьются хотя бы ничейного исхода.