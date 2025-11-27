Шанс выиграть поездку на Зимние игры в Италию! В Игротеке от Яндекс Маркета к Черной пятнице

К Чёрной пятнице в приложении «Яндекс Маркета» и его тач-версии запущен раздел «Игротека» .

Участвуя в играх и выполняя задания, авторизованные пользователи смогут зарабатывать батарейки, чтобы открыть доступ к розыгрышу призов. Главная награда – поездка на Зимние игры 2026 года в Италию.

С помощью батареек также можно увеличить персональную скидку до 13 000 рублей к главному дню распродажи – 28 ноября.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjeYYpC7