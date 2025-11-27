Шанс выиграть поездку на Зимние игры в Италию! В Игротеке от Яндекс Маркета к Черной пятнице
К Чёрной пятнице в приложении «Яндекс Маркета» и его тач-версии запущен раздел «Игротека».
Участвуя в играх и выполняя задания, авторизованные пользователи смогут зарабатывать батарейки, чтобы открыть доступ к розыгрышу призов. Главная награда – поездка на Зимние игры 2026 года в Италию.
С помощью батареек также можно увеличить персональную скидку до 13 000 рублей к главному дню распродажи – 28 ноября.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjeYYpC7
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости