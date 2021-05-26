«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года

победил «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала .

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий . Таким образом, канадский клуб выиграл серию со счетом 4-2.

«Канадиенс» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Тогда «Хабс» стали обладателями трофея.

В первом раунде текущего плей-офф «Монреаль» обыграл «Торонто» (4-3 в серии), во втором раунде – «Виннипег» (4-0).

В регулярном чемпионате команда тренера , который пропустил последние четыре игры с «Голден Найтс» из-за положительного теста на коронавирус, заняла четвертое место в Северном дивизионе.