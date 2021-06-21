Сергей Шубенков: «Вот взять «Матч ТВ» – написали, что я жрал фуросемид. И до сих пор это висит на сайте! Да как так?»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о текущей заявке на нейтральный статус, а также о своем отношении к «Матч ТВ».

Ранее ряд изданий сообщали, что в допинг-пробе легкоатлета был обнаружен фуросемид. Позже оказалось, что речь идет об ацетазоламиде, однако Шубенков был оправдан по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

– Не дать (статус) – было бы совсем некрасиво с их стороны. Они сначала сами признают, что все нормально и ты не виноват. А потом раз – и подленько не дадут? Но загадывать ничего не хочу. Как практика показывает, по-всякому может повернуться. Но не дать сейчас – просто некрасиво.

– Самое «веселое», что с вами было за последние пару месяцев?

– Да много всего. Вот взять «Матч ТВ». Написали, что Шубенков жрал фуросемид. И до сих пор это висит на сайте! Со ссылкой на несколько источников. Перехожу по этим источникам: первый ссылается на какого-то анонимного источника в федерации, а второй – на первый... Красота.

При этом я сам говорил, что никакого фурасемида там и близко не было, но, видимо, я для них недостаточно серьезный источник. Потом уже и эксперты написали, что это фигня, и теперь вот это известное решение – а у них все висит. Да как так?

– Теперь бойкот «Матчу»?

– Конечно. Как минимум пока они не уберут вот это вот, – сказал Шубенков.

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