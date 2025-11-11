Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»

Счетная палата: достоверность информации о числе детей в спорте не обеспечена.

Счетная палата РФ в отчете о проверке эффективности расходования бюджетных средств, направленных на развитие спорта в 2023-2025 годах, постановила, что достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена.

Счетная палата провела оценку эффективности использования бюджетных средств на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

По итогам оценки отмечается существенное расхождение данных Минспорта России по показателям, характеризующим текущее состояние сферы физической культуры и спорта, по сравнению с альтернативными источниками (Росстат, ВЦИОМ, АНО «Национальные приоритеты»).

«Фактически Минспортом России не обеспечена достоверность сведений, необходимых для учета лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, отсутствуют сведения обо всех объектах спорта, расположенных на территории Российской Федерации», – говорится в отчете.

Также в отчете Счетной палаты утверждается, что достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в форме самостоятельных занятий, и исключения повторного учета таких детей, не обеспечена.

6 ноября президент РФ Владимир Путин заявил : «Сегодня доля детей, систематически занимающихся спортом, по отчетам уже выше 90%, там, поточнее, 93,81% даже».

