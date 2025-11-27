  • Спортс
  • Тарасова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Надо порадоваться за спортсменов. В зимних видах это будет не скоро»
11

Тарасова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Надо порадоваться за спортсменов. В зимних видах это будет не скоро»

Татьяна Тарасова: допуск России с флагом в зимних видах будет не скоро.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что не стоит в ближайшее время ожидать допуска россиян, выступающих в зимних видах спорта, на соревнования с национальным флагом и гимном.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом и с гимном страны на международных турнирах.

«Мне кажется, что это будет не скоро, не сейчас. Надо порадоваться за дзюдоистов, так и должно быть. Только с флагом должны быть все команды. В федерациях летних видов спорта сидят люди более-менее понимающие. В зимних видах, к сожалению, таких людей нет», – сказала Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
дзюдо
ТАСС
