Тарасова о возвращении флага российским дзюдоистам: «Надо порадоваться за спортсменов. В зимних видах это будет не скоро»

Татьяна Тарасова: допуск России с флагом в зимних видах будет не скоро.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что не стоит в ближайшее время ожидать допуска россиян, выступающих в зимних видах спорта, на соревнования с национальным флагом и гимном.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом и с гимном страны на международных турнирах.

«Мне кажется, что это будет не скоро, не сейчас. Надо порадоваться за дзюдоистов, так и должно быть. Только с флагом должны быть все команды. В федерациях летних видов спорта сидят люди более-менее понимающие. В зимних видах, к сожалению, таких людей нет», – сказала Тарасова.