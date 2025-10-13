  • Спортс
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»

Михаил Дегтярев отметил рост популярности спортивного туризма в России.

«130-летие отмечает Федерация спортивного туризма – первая организация, которая еще в Российской империи объединила людей, профессионально занимающихся этим видом спорта.

Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал: «Если вы занимаетесь спортом, укрепляете здоровье, вы становитесь более эффективным, энергичным, хватким, целеустремленным. Это помогает добиваться успеха».

Сегодня на Съезде федерации на новый президентский срок переизбран Сергей Миронов. Поздравляю Сергея Михайловича, который много делает для развития этого вида спорта. За 2024 год число занимающихся превысило 1,1 млн человек. Динамика отличная. По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта и включает множество дисциплин.

Штаб-квартира Международной федерации спортивного туризма располагается в Москве. Это вид спорта, который не подвержен влиянию санкционной политики.

Спортивный туризм не требует дорогостоящей спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оборудования, то есть может быть доступен абсолютно каждому. С 2019 года спортивный туризм включен в программу «Президентских состязаний», и мы видим высокий интерес школьников.

Вместе с Сергеем Мироновым принял участие в награждении победителей рейтинга региональных федераций, вручил почетные знаки «Заслуженный путешественник России» и «За заслуги в развитии спортивного туризма».

Сегодня же дали старт соревнованиям, которые завершают спортивный сезон. Приветствовал участников гонок мастеров в разных дисциплинах, которых не остановил проливной дождь!» – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
