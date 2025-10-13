Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»

Михаил Дегтярев отметил рост популярности спортивного туризма в России.

«130-летие отмечает Федерация спортивного туризма – первая организация, которая еще в Российской империи объединила людей, профессионально занимающихся этим видом спорта.

Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал: «Если вы занимаетесь спортом, укрепляете здоровье, вы становитесь более эффективным, энергичным, хватким, целеустремленным. Это помогает добиваться успеха».

Сегодня на Съезде федерации на новый президентский срок переизбран Сергей Миронов . Поздравляю Сергея Михайловича, который много делает для развития этого вида спорта. За 2024 год число занимающихся превысило 1,1 млн человек. Динамика отличная. По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта и включает множество дисциплин.

Штаб-квартира Международной федерации спортивного туризма располагается в Москве. Это вид спорта, который не подвержен влиянию санкционной политики.

Спортивный туризм не требует дорогостоящей спортивной экипировки, спортивного инвентаря и оборудования, то есть может быть доступен абсолютно каждому. С 2019 года спортивный туризм включен в программу «Президентских состязаний», и мы видим высокий интерес школьников.

Вместе с Сергеем Мироновым принял участие в награждении победителей рейтинга региональных федераций, вручил почетные знаки «Заслуженный путешественник России» и «За заслуги в развитии спортивного туризма».

Сегодня же дали старт соревнованиям, которые завершают спортивный сезон. Приветствовал участников гонок мастеров в разных дисциплинах, которых не остановил проливной дождь!» – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .