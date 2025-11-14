Дегтярев о судействе в России: «Без справедливых и прозрачных решений профессиональный спорт невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы»

Дегтярев: российский спорт испытывает проблемы с судейством соревнований.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что в сфере спортивного судейства в России есть проблемы.

Об этом он заявил на заседании комиссии ОКР по спортивному судейству.

«Минспорт и ОКР ведут большую реформу спортивной отрасли, ее основная цель – укрепить национальные спортивные институты.

Спортивное судейство – это неотъемлемая составляющая спорта. Без справедливых и честных, прозрачных решений профессиональный спорт просто невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы. На это указывают некоторые болельщики, специалисты нашей отрасли, отдельные инциденты вообще становятся предметом внимания руководства нашей страны и правоохранительных органов.

Есть прямая зависимость между результатами и ошибками судейства и настроением общества. Мы хотим вместе с федерациями, лигами эту работу провести и выйти на решение, которое будет всем понятно», – сказал Дегтярев.

«Мы не планируем никаких революций или драконовских мер, но есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это такая травма.

Для этого мы хотим в том числе подготовить определенные поправки в законодательство, начать применять искусственный интеллект и другие технические инструменты», – подчеркнул заместитель председателя ОКР Аркадий Ротенберг.