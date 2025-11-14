  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Дегтярев о судействе в России: «Без справедливых и прозрачных решений профессиональный спорт невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы»
21

Дегтярев о судействе в России: «Без справедливых и прозрачных решений профессиональный спорт невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы»

Дегтярев: российский спорт испытывает проблемы с судейством соревнований.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что в сфере спортивного судейства в России есть проблемы. 

Об этом он заявил на заседании комиссии ОКР по спортивному судейству. 

«Минспорт и ОКР ведут большую реформу спортивной отрасли, ее основная цель – укрепить национальные спортивные институты.

Спортивное судейство – это неотъемлемая составляющая спорта. Без справедливых и честных, прозрачных решений профессиональный спорт просто невозможен, а у нас в этой сфере явно есть проблемы. На это указывают некоторые болельщики, специалисты нашей отрасли, отдельные инциденты вообще становятся предметом внимания руководства нашей страны и правоохранительных органов.

Есть прямая зависимость между результатами и ошибками судейства и настроением общества. Мы хотим вместе с федерациями, лигами эту работу провести и выйти на решение, которое будет всем понятно», – сказал Дегтярев. 

«Мы не планируем никаких революций или драконовских мер, но есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это такая травма.

Для этого мы хотим в том числе подготовить определенные поправки в законодательство, начать применять искусственный интеллект и другие технические инструменты», – подчеркнул заместитель председателя ОКР Аркадий Ротенберг.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАркадий Ротенберг
ТАСС
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев обсудил с Канделаки работу «Матч ТВ» и вручил ей медаль Озерова на форуме «Россия – спортивная держава»
13 ноября, 12:29
Дегтярев поздравил Канделаки с 50-летием: «Проекты, которые вы создаете по популяризации спорта, пользуются огромной популярностью у десятков миллионов наших болельщиков»
10 ноября, 07:34
Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева
9 ноября, 14:55
Главные новости
Лев Лещенко: «Олимпиаду показывать необходимо. Невозможно бесконечно жить за занавесом – из-за этого мы отставали во время холодной войны»
13 ноября, 14:18
Счетная палата: «Достоверность информации о численности детей, систематически занимающихся спортом, не обеспечена»
11 ноября, 12:19
Депутат Свищев: «Просить отгул за сдачу ГТО — так себе история. Я такое не поддерживаю»
7 ноября, 11:55
Михаил Дегтярев: «Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт. После Олимпийских игр приступим к зимним видам»
5 ноября, 16:29
Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
22 октября, 08:54
Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт
16 октября, 15:19
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»
13 октября, 13:29
Депутат Сергей Миронов переизбран на пост главы Федерации спортивного туризма
13 октября, 08:25
Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта
10 октября, 09:08
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
21 сентября, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
От хейта до финала: участница FPL – о своем пути в киберспорте
вчера, 07:01
Алматы – столица женского киберспорта: решающая битва FPL – 15 ноября
вчера, 05:37
Решающие битвы Европы: Франция и Португалия в шаге от ЧМ-2026
13 ноября, 12:05
Звезды мирового женского киберспорта съезжаются в Алматы
13 ноября, 05:45
Рыбакина станет первой финалисткой WTA Finals?
7 ноября, 07:58
«Лион» идет без поражений, «Рома» – без уверенности
6 ноября, 07:38
Группа Серены Уильямс: кто составит компанию Рыбакиной?
5 ноября, 08:50
Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2
31 октября, 08:08
В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко
29 октября, 15:36
Миллион голосов за казахстанский ММА: YouTube-канал Alash Pride преодолел историческую отметку
29 октября, 08:22