Лев Лещенко: «Олимпиаду показывать необходимо. Невозможно бесконечно жить за занавесом – из-за этого мы отставали во время холодной войны»

Лещенко: необходимо показывать Игры, невозможно бесконечно жить за занавесом.

Лев Лещенко считает, что показывать Олимпийские игры в России необходимо.

«Считаю, что это необходимо. Несмотря на отстранение, наши спортсмены все-таки там участвуют. Рано или поздно все это закончится.

Мы должны подпитываться новыми технологиями, следить за результатами будущих конкурентов. От этого нельзя отрываться, так как это мировое развитие культуры, спорта, технологий.

Благодаря трансляциям мы хоть как-то коммуницируем с теми, кто против нас. Все равно нужно искать какие-то компромиссы. Это же обычное дело.

Наш президент же общается с иностранными коллегами. Без этого никак. Невозможно бесконечно жить за занавесом. Из-за этого, в свою очередь, мы отставали во время холодной войны», — сказал Лещенко.