В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко

27-28 ноября 2025 года на БСА «Лужники» в Москве пройдет «Спорт Бизнес Конгресс» – многолетное бизнес-событие спортивной индустрии. Два дня сессий с топ-менеджерами рынка, практические кейсы и мастер-классы, выставки инновационных технологий и сервисов, а также элитный бизнес-клуб для прямых переговоров. 

«Спорт Бизнес Конгресс» – это флагманское событие индустрии, которое ежегодно собирает в одном месте ведущих игроков спортивного бизнеса со всей России.

Уже подтвердили свое участие в «Спорт Бизнес Конгресс – 2025»:

  • Наиль Измайлов, президент Футбольной Национальной Лиги

  • Сергей Кущенко, президент Единой баскетбольной лиги

  • Илья Галаев, президент ВФСО «Трудовые резервы», председатель Наблюдательного совета АРКС, президент Федерации гонок дронов России

  • Елена Рудакова, директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала «Матч ТВ»

  • Влада Лабунская, руководитель спортивного маркетинга ГК «Самолет»

  • Борис Ярышевский, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики

  • Михаил Мамиашвили, президент федерации спортивной борьбы России

  • Виктория Юрченко, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческим вопросам ХК «Динамо-Минск»

  • Дмитрий Митрофанов, Директор по инфраструктуре ФК «Динамо» Москва.

Первый день сфокусирован на темах инфраструктуры, регионального развития, управления, кадрах, медиа и фан-культуры. А второй день посвящен технологиям, маркетингу, спонсорству и новым драйверам индустрии. Вот некоторые темы, которые будут рассмотрены на конференции:

  • Спорт объединяет — лучшие практики регионов, которые стоит повторить.

  • Спорт 2030: где деньги? — инвестиции, трансформация рынка и новые правила игры в спортивной индустрии ближайших 5 лет. 

  • Спорт в роли градостроителя: как спортивные события прокачивают города и регионы, принося туристический поток и деньги.

  • Поколение побед. Развитие детско-юношеского спорта как национальный приоритет.

  • Управленческий код спорта. Как эффективно управлять спортивным клубом, лигой или федерацией в новых реалиях.

Опубликовано: Sports
бизнес
бизнес и маркетинг
маркетинг
logoНаиль Измайлов
Борис Ярышевский
logoСергей Кущенко
logoМихаил Мамиашвили
