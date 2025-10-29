В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко

27-28 ноября 2025 года на БСА «Лужники» в Москве пройдет «Спорт Бизнес Конгресс» – многолетное бизнес-событие спортивной индустрии. Два дня сессий с топ-менеджерами рынка, практические кейсы и мастер-классы, выставки инновационных технологий и сервисов, а также элитный бизнес-клуб для прямых переговоров.

«Спорт Бизнес Конгресс» – это флагманское событие индустрии, которое ежегодно собирает в одном месте ведущих игроков спортивного бизнеса со всей России.

Уже подтвердили свое участие в «Спорт Бизнес Конгресс – 2025»:

Наиль Измайлов, президент Футбольной Национальной Лиги

Сергей Кущенко, президент Единой баскетбольной лиги

Илья Галаев, президент ВФСО «Трудовые резервы», председатель Наблюдательного совета АРКС, президент Федерации гонок дронов России

Елена Рудакова, директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала «Матч ТВ»

Влада Лабунская, руководитель спортивного маркетинга ГК «Самолет»

Борис Ярышевский, исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики

Михаил Мамиашвили, президент федерации спортивной борьбы России

Виктория Юрченко, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческим вопросам ХК «Динамо-Минск»

Дмитрий Митрофанов, Директор по инфраструктуре ФК «Динамо» Москва.

Первый день сфокусирован на темах инфраструктуры, регионального развития, управления, кадрах, медиа и фан-культуры. А второй день посвящен технологиям, маркетингу, спонсорству и новым драйверам индустрии. Вот некоторые темы, которые будут рассмотрены на конференции: