Чемпионат России. Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами, Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом

Теги Бег сборная России сборная России жен результаты чемпионат России Олимпиада-2020 Екатерина Строкова Сергей Шубенков Артем Лукьяненко Илья Шкуренев Анжелика Сидорова Наталья Аристархова Александра Бутвина Александра Гуляева Юлия Мальцева Константин Толоконников Константин Холмогоров Екатерина Ивонина Светлана Улога Игорь Образцов Кристина Хорошева Виктория Васейкина Сергей Тимшин Марина Максимова Николай Вербицкий Ярослав Ткалич Анна Ватропина Ольга Вовк Кристина Макаренко Легкая атлетика

С 23 по 27 июня в Чебоксарах проходит чемпионат России по легкой атлетике-2021.

Турнир является отборочным к летним Олимпийским играм-2020 в Токио.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Женщины

100 м

1. Кристина Макаренко – 11,36

2. Марина Максимова – 11,59

3. Кристина Хорошева – 11,67

100 м с/б

1. Ксения Лабыгина – 13,07

2. Елена Тимакова – 13,58

3. Анна Ватропина – 13,59

800 м

1. Александра Гуляева – 1.59,96

2. Ольга Родиошкина – 2.00,15

3. Светлана Улога – 2.00,66

3000 м с/п

1. Екатерина Ивонина – 9.13,76

2. Наталья Аристархова – 9.23,94

3. Ольга Вовк – 9.25,65

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова – 4,75

2. Полина Кнороз – 4,65

3. Ирина Иванова – 4,55

Диск

1. Екатерина Строкова – 62,82

2. Юлия Мальцева – 59,18

3. Наталья Карпова – 57,13

Семиборье

1. Виктория Васейкина – 6207

2. Александра Бутвина – 6039

3. Елена Ермолина – 5481

Мужчины

100 м

1. Игорь Образцов – 10,27

2. Владислав Доронин – 10,38

3. Ярослав Ткалич – 10,38

110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,37

2. Константин Шабанов – 13,90

3. Филипп Шабанов – 13,96

800 м

1. Константин Холмогоров – 1.45,94

2. Николай Вербицкий –1.47,18

3. Константин Толоконников – 1.47,45

3000 м с/п, мужчины

1. Константин Плохотников – 8.21,04

2. Максим Якушев – 8.26,51

3. Юрий Клопцов – 8.33,14

Десятиборье

1. Илья Шкуренев – 8300

2. Сергей Тимшин – 7719

3. Артем Лукьяненко – 7576

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