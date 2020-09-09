Чемпионат России. Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами, Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом

С 23 по 27 июня в Чебоксарах проходит чемпионат России по легкой атлетике-2021.
Турнир является отборочным к летним Олимпийским играм-2020 в Токио.
Легкая атлетика
Чемпионат России
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,36
2. Марина Максимова – 11,59
3. Кристина Хорошева – 11,67
100 м с/б
1. Ксения Лабыгина – 13,07
2. Елена Тимакова – 13,58
3. Анна Ватропина – 13,59
800 м
1. Александра Гуляева – 1.59,96
2. Ольга Родиошкина – 2.00,15
3. Светлана Улога – 2.00,66
3000 м с/п
1. Екатерина Ивонина – 9.13,76
2. Наталья Аристархова – 9.23,94
3. Ольга Вовк – 9.25,65
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова – 4,75
2. Полина Кнороз – 4,65
3. Ирина Иванова – 4,55
Диск
1. Екатерина Строкова – 62,82
2. Юлия Мальцева – 59,18
3. Наталья Карпова – 57,13
Семиборье
1. Виктория Васейкина – 6207
2. Александра Бутвина – 6039
3. Елена Ермолина – 5481
Мужчины
100 м
1. Игорь Образцов – 10,27
2. Владислав Доронин – 10,38
3. Ярослав Ткалич – 10,38
110 м с/б
1. Сергей Шубенков – 13,37
2. Константин Шабанов – 13,90
3. Филипп Шабанов – 13,96
800 м
1. Константин Холмогоров – 1.45,94
2. Николай Вербицкий –1.47,18
3. Константин Толоконников – 1.47,45
3000 м с/п, мужчины
1. Константин Плохотников – 8.21,04
2. Максим Якушев – 8.26,51
3. Юрий Клопцов – 8.33,14
Десятиборье
1. Илья Шкуренев – 8300
2. Сергей Тимшин – 7719
3. Артем Лукьяненко – 7576