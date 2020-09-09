Чемпионат России. Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами, Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом

С 23 по 27 июня в Чебоксарах проходит чемпионат России по легкой атлетике-2021.

Турнир является отборочным к летним Олимпийским играм-2020 в Токио.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Женщины

100 м

1. Кристина Макаренко – 11,36

2. Марина Максимова – 11,59

3. Кристина Хорошева – 11,67

100 м с/б

1. Ксения Лабыгина – 13,07

2. Елена Тимакова – 13,58

3. Анна Ватропина – 13,59

800 м

1. Александра Гуляева – 1.59,96

2. Ольга Родиошкина – 2.00,15

3. Светлана Улога – 2.00,66

3000 м с/п

1. Екатерина Ивонина – 9.13,76

2. Наталья Аристархова – 9.23,94

3. Ольга Вовк – 9.25,65

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова – 4,75

2. Полина Кнороз – 4,65

3. Ирина Иванова – 4,55

Диск

1. Екатерина Строкова – 62,82

2. Юлия Мальцева – 59,18

3. Наталья Карпова – 57,13

Семиборье

1. Виктория Васейкина – 6207

2. Александра Бутвина – 6039

3. Елена Ермолина – 5481

Мужчины

100 м

1. Игорь Образцов – 10,27

2. Владислав Доронин – 10,38

3. Ярослав Ткалич – 10,38

110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,37

2. Константин Шабанов – 13,90

3. Филипп Шабанов – 13,96

800 м

1. Константин Холмогоров – 1.45,94

2. Николай Вербицкий –1.47,18

3. Константин Толоконников – 1.47,45

3000 м с/п, мужчины

1. Константин Плохотников – 8.21,04

2. Максим Якушев – 8.26,51

3. Юрий Клопцов – 8.33,14

Десятиборье

1. Илья Шкуренев – 8300

2. Сергей Тимшин – 7719

3. Артем Лукьяненко – 7576