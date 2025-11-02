0

Flava Тимати против AUF, БК «10» сыграет с Lugang Team Гуфа в Media Basket

Расписание 11-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 11

2 ноября, воскресенье

Flava (команда Тимати) – AUF. Начало – в 16:45 

Hoops – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова). Начало – в 17:45 

UNDERGROUND BIZNE$ – «Качает Россия». Начало – в 18:45 

Funny Dance x Niletto – Favela Basket. Начало – в 20:00 

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 21:00 

БК «10» (команда Medium Quality) – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 21:45 

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Лига Ставок Media Basket
