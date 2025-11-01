Sky Club Макана выиграл у Blatoshpera рэпера Словетского, команда Текилы проиграла команде рэпера Obladaet в Media Basket
Лига Ставок Media Basket, Gameday 10
1 ноября, суббота
Sky Club (команда Макана) – Blatosphera (команда Словетского) – 44:25
T-Squad (команда Текилы) – MDK Basket Club – 30:32
SBC (команда Элджея) – Alikson Team – 31:32
Players Club (команда Obladaet) – T-Squad (команда Текилы) – 25:15
Alikson Team – GOATS x ALLSTARS – 43:29
MDK Basket Club – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 16:27
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.