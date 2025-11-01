2

Sky Club Макана выиграл у Blatoshpera рэпера Словетского, команда Текилы проиграла команде рэпера Obladaet в Media Basket

Результаты 10-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 10

1 ноября, суббота

Sky Club (команда Макана) – Blatosphera (команда Словетского) – 44:25 

T-Squad (команда Текилы) – MDK Basket Club – 30:32

SBC (команда Элджея) – Alikson Team – 31:32

Players Club (команда Obladaet) – T-Squad (команда Текилы) – 25:15

Alikson Team – GOATS x ALLSTARS – 43:29

MDK Basket Club – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 16:27

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Лига Ставок Media Basket
