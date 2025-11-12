Глушаков о самой дорогой машине: «Был Bentley Continental за 24 млн рублей. Сейчас у меня Lixiang за 7 млн. По сравнению с той – это слезы»

Денис Глушаков: самая дорогая машина была Bentley Continental за 24 млн рублей.

Полузащитник СКА Денис Глушаков рассказал, какая у него была самая дорогая машина.

– Какая у тебя была самая дорогая тачка?

– Bentley Continental. Стоила, по-моему, 24 миллиона.

Сейчас у меня Lixiang L7, у жены – Porsche Cayenne. Больше ничего нет. Я остепенился.

Машин было много, но сделал выводы. Сейчас суммы на машины выросли. До этого у меня был Porsche Cayenne. Я на нем четыре года поездил и продал. Хотел взять Range Rover, но цены неадекватные.

От Lixiang я кайфую. В ней есть телевизоры. В пробке включаешь новости, футбол. Всегда в движухе. Это вообще выручает.

– Любимая машина, которая у тебя была?

– Porsche Panamera с Bentley примерно одинаковые.

Машины крутые, классные. Особенно когда едешь по трассе. Она садится вниз, разгоняется. Раньше камер не было, попроще было ездить.

– За сколько купил Lixiang?

– За 7 млн где-то. По сравнению с теми – это слезы. Меня в ней удивило, что есть два экрана, телевизоры. Все удобно. Есть холодильник, микроволновка, массаж. Все есть. Как дом на колесах, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».