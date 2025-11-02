Видео
11

Прокоп забил первый гол в Кингс Лиге Пике. Испанский комментатор сказал «спасибо!» на русском языке

Михаил Прокопьев забил первый гол за «Хихантес» в Кингс Лиге.

Михаил Прокопьев забил первый гол в испанской Кингс Лиге Жерара Пике.

В 4-м туре клуб российского футболиста «Хихантес» играет против PIO FC. В первом тайме Прокоп забил гол бонусным мячом (гол за два). Испанский комментатор сказал «спасибо!» на русском языке.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

«Русский богатырь приехал защищать честь страны». Дебют Прокопа в Кингс Лиге в цитатах Райзена

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoПрокоп
logoWinline Медиалига
logoJijantes FC
logoЖерар Пике
logoКингс Лига
мировой медиафутбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хихантес» Прокопа проиграл PIO FC в 4-м туре Кингс Лиги. Российский футболист забил первый гол в испанской медиалиге
19 минут назад
«Хихантес» Прокопа уступил xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги. Российский игрок забил, но гол отменили из-за офсайда
30 октября, 19:38Видео
Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках
30 октября, 14:11Видео
Главные новости
«Хихантес» Прокопа проиграл PIO FC в 4-м туре Кингс Лиги. Российский футболист забил первый гол в испанской медиалиге
19 минут назад
Flava Тимати обыграл AUF, БК «10» разгромно уступил Lugang Team Гуфа в Media Basket
сегодня, 19:21
Егоров о Станковиче: «Он работает в России уже полтора года, но до сих пор дает интервью по-итальянски. Подтянуть русский язык для него – плевое дело»
сегодня, 16:34
Эрик о трансфере Сали в FC ViBE: «Сожалею. Будь моя воля, он остался бы в 2Drots навсегда»
сегодня, 16:14
«Люди устали смотреть РПЛ и НБА. А медиафутбол и медиабаскет – это цирк для развлечения, так же как и ФИФА». Чипинкос о спортивной индустрии
сегодня, 14:04
Маменко покинул «Альфа-Банку»
сегодня, 13:26
«Марсело уже жалуется – это в ДНК игроков, носивших белую футболку». Пике потроллил бразильца в Кингс Лиге
сегодня, 13:18Видео
Вульф объявил об уходе из 2Drots
сегодня, 12:13
Егоров о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «К сожалению, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась. Хотя им интересовался Аршавин»
сегодня, 10:01
Егоров о межсезонье МФЛ: «Сохранять штаб и тренироваться всю зиму или распускать команды, как Lotus Music?»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
вчера, 15:44
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46