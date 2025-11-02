Прокоп забил первый гол в Кингс Лиге Пике. Испанский комментатор сказал «спасибо!» на русском языке
Михаил Прокопьев забил первый гол за «Хихантес» в Кингс Лиге.
Михаил Прокопьев забил первый гол в испанской Кингс Лиге Жерара Пике.
В 4-м туре клуб российского футболиста «Хихантес» играет против PIO FC. В первом тайме Прокоп забил гол бонусным мячом (гол за два). Испанский комментатор сказал «спасибо!» на русском языке.
Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.
«Русский богатырь приехал защищать честь страны». Дебют Прокопа в Кингс Лиге в цитатах Райзена
