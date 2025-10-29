«Посмотрим, какая будет Кингс Лига, когда появится у нас». Шама о критике испанской медиалиги

Шамиль Курбанов возмутился критике Кингс Лиги.

«Меня жестко триггерит. Миша Прокоп поехал в Кингс Лигу. Почему у нас принято все поливать говном? Это плохо, то – плохо, говорят: «Да че там у них такого?», «ЛФЛ». Это наш российский менталитет или что? Сами такое сделайте. Посмотрим, какая будет Кингс Лига , когда появится у нас.

По мне – она круто упакована. Там зарплаты, классный регламент, много чего интересного. Правила, бонусы – шедеврально продуманы.

Но у нас люди – профессора. Полетели посты от Егорова и других статусных людей Медиалиги: «Да че там эта Кингс Лига? Там пузатые футболисты». А где сейчас не играют футболисты?

Но мы такие. Менталитет такой. Лишь бы сказать, что все плохо. А мы тут все такие умные, во всем разбираемся. Меня от этого выкручивает. Бред какой-то. Мы просто не умеем радоваться за крутые продукты в нашем виде спорта», – написал ассистент главного тренера 2Drots.

