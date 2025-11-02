«Хихантес» Прокопа сыграет против PIO FC в 4-м туре Кингс Лиги

Михаил Прокопьев проведет третий матч за «Хихантес» в Кингс Лиге.

Напомним, 23-летний полузащитник дебютировал в Кингс Лиге против ФК «Скалл» Марсело во втором туре (6:4). Прокоп стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.

Россиянин выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

Президентом PIO FC является стримерша Rivers. На ее ютуб-канале 4,5 млн подписчиков.

Кингс Лига, 4-й тур

2 ноября, воскресенье

«Хихантес» – PIO FC – начало матча в 22:00

Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

