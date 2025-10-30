Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках

Михаил Прокопьев стал дублером форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.

Прокоп поучаствовал в съемках в качестве дублера нападающего «Барсы» Роберта Левандовского. Они вместе принимали участие в съемочном процессе.

Напомним, Прокоп выступает за «Хихантес» журналиста и инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро в испанской Кингс Лиге.

23-летний полузащитник дебютировал за «Хихантес» против ФК «Скалл» Марсело во 2-м туре Кингс Лиги (6:4), но не отметился результативными действиями. Прокоп стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике .

Следующий матч «Хихантес» Прокопа проведет против xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги 30 октября в 21:30 (мск).

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

«Уровень первенства Москвы по миньке». Звезды медиафутбола разнесли турнир Пике