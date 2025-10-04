70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в матче Кубка Медиалиги. Его команда вылетит, если проиграет Lit Energy
Александр Медведев вновь сыграл в футбол за медийную команду.
70-летний советник председателя «Зенита» вышел в стартовом составе «Амкала» на матч дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy.
Медведев не в первый раз играет в МФЛ – в 2023 и 2024 годах он выходил на поле в составе «Чисто Питер».
В прошлом месяце Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Он также является самым возрастным футболистом Медиалиги – сегодня он обновил собственный рекорд.
Добавим, что «Амкал» в случае поражения от LE завершит выступление в Кубке Лиги. В прошлом году «Амкал» выиграл этот турнир.
Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и обещал проставиться в ресторане
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
