Гендиректор «Зенита» Медведев – самый возрастной игрок в Медиалиге. Он вышел в старте с капитанской повязкой в матче с ФК «10» Мусагалиева на «Петровском»

Александр Медведев – самый возрастной игрок в Winline Медиалиге.

Генеральный директор «Зенита» вышел на поле в стартовом составе в матче с ФК «10» . Александру сейчас 68 лет.

Прошлый рекорд принадлежал Сергею Микулику, который сыграл за « » во втором сезоне в возрасте 61 года.

Помимо Медведева, в старте «ЧП» появились Анатолий Тимощук, Владимир Дядюн, в составе «Десятки» – Азамат Мусагалиев. Александр отыграл почти 5 минут чистого времени и был заменен.

Перед выходом на поле Медведев вместе с Анатолием Тимощуком заряжал команду в раздевалке.

« » – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.