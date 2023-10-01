Гендиректор «Зенита» Медведев – самый возрастной игрок в Медиалиге. Он вышел в старте с капитанской повязкой в матче с ФК «10» Мусагалиева на «Петровском»

Теги Зенит Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Александр Медведев Владимир Дядюн рекорды Эгриси Winline Медиалига Азамат Мусагалиев Сергей Микулик Чисто Питер Медиафутбол

Александр Медведев – самый возрастной игрок в Winline Медиалиге.

Генеральный директор «Зенита» вышел на поле в стартовом составе в матче с ФК «10» Азамата Мусагалиева. Александру сейчас 68 лет. 

Прошлый рекорд принадлежал Сергею Микулику, который сыграл за «Эгриси» во втором сезоне Медиалиги в возрасте 61 года.

Помимо Медведева, в старте «ЧП» появились Анатолий Тимощук, Владимир Дядюн, в составе «Десятки» – Азамат Мусагалиев. Александр отыграл почти 5 минут чистого времени и был заменен.

Перед выходом на поле Медведев вместе с Анатолием Тимощуком заряжал команду в раздевалке.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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7 комментариев

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exshepardjack
Ответ Никита Аксанов
И они хотят, чтобы к медиалиге относились серьёзно?
так в медиалиге и должны играть медведевы, да мусагалиевы, а не гасилины всякие
+44
0
+44
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Bring Me The Horizon
Цирк
+15
-5
+10
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Такие дела
От фамилий в заголовке хочется блевать
+9
-5
+4
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Никита Аксанов
И они хотят, чтобы к медиалиге относились серьёзно?
+10
-6
+4
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sd4fmwrvz8
Песком отсыпать вышел 😁рановато зимой надо
+2
0
+2
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Altered Carbon
Вместо того, чтобы нормальные трансферы оформить, он по медиалиге шастает.
+1
-1
0
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Poko Master
Новый Тумаев
0
0
0
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