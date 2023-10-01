Гендиректор «Зенита» Медведев – самый возрастной игрок в Медиалиге. Он вышел в старте с капитанской повязкой в матче с ФК «10» Мусагалиева на «Петровском»
Александр Медведев – самый возрастной игрок в Winline Медиалиге.
Генеральный директор «Зенита» вышел на поле в стартовом составе в матче с ФК «10» Азамата Мусагалиева. Александру сейчас 68 лет.
Прошлый рекорд принадлежал Сергею Микулику, который сыграл за «Эгриси» во втором сезоне Медиалиги в возрасте 61 года.
Помимо Медведева, в старте «ЧП» появились Анатолий Тимощук, Владимир Дядюн, в составе «Десятки» – Азамат Мусагалиев. Александр отыграл почти 5 минут чистого времени и был заменен.
Перед выходом на поле Медведев вместе с Анатолием Тимощуком заряжал команду в раздевалке.
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.
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