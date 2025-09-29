  • Спортс
  • «Мы весь год работаем, чтобы были полные стадионы, а на самый главный матч – отворачиваемся от зрителей». Мусагалиев о финале Кубка Лиги в Китае
«Мы весь год работаем, чтобы были полные стадионы, а на самый главный матч – отворачиваемся от зрителей». Мусагалиев о финале Кубка Лиги в Китае

Азамат Мусагалиев недоволен тем, что финал WINLINE Кубка Лиги пройдет в Китае.

«Я не понимаю необходимости ехать в Китай. Мы весь год работаем над трибуной, хотим, чтобы были полные стадионы, а на самый главный матч – мы отворачиваемся от зрителей и едем не знаю даже куда.

У Медиалиги есть свои аргументы. Наверное, по поводу погоды и экономики. Меня уверяют, что стадион в Китае арендовать дешевле, чем здесь. Не знаю», – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Финал Кубка Лиги пройдет в Ваньнине. Финал дивизиона претендентов пройдет в – 100 км, в городе Санья.

Опубликовал: Илья Ковалёв
