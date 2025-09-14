  • Спортс
  • Мусагалиев о Медиалиге: «Есть деньги, привози Нани. Нет денег – приходи посмотреть на Нани, как мы сегодня»
3

Азамат Мусагалиев позитивно отреагировал на приезд Нани в WINLINE Медиалигу.

«Кто платит, тот ставит музыку. Есть деньги, привози Нани. Нет денег – приходи посмотреть на Нани, как мы сегодня.

Поздравляю «Банку», молодцы. Это громко – осветят не только в наших СМИ, но и в европейских пабликах. Здорово!» – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл в Кубке Медиалиги за «Банку» против «Амкала» (1:3). Единственный гол «Банки» забил Нани – с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
