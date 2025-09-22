0

Азамат о словах Маврина про «Банку»: «Вася – огромного отсутствия таланта человек»

Азамат Мусагалиев ответил на высказывания Василия Маврина об «Альфа-Банке».

Ранее хавбек «Амкала» называл «Альфа-Банку» неконкурентоспособной. Также Маврин выражал недовольство нахождением некоторых представителей «Альфа-Банки» в командном чате «Амкала».

«Мы подтвердили слова «Амкала» о том, что у нас слабая группа. Единственные набрали 9 очков из 9 возможных.

Конечно, это все ирония. В лиге не осталось слабых команд. «СиндЕкат» очень сильный, «Альфа-Банка» сегодня владела мячом 60-70% времени. Поэтому очень странное заявление «Амкала». 

Я не согласен со словами Маврина о том, что «Альфа-Банка» не конкурентоспособная. Они вышли, забили крепкий гол сегодня. 

С каких пор мы должны считать, что Вася – это истинна? Почему я должен комментировать Васю? Ему взбредет что-то там на его уровне в голову.

Маврин – огромного отсутствия таланта человек, который выкидывает без разбора все подряд, а потом ждет на это реакцию. Все это должны обсудить, а он потом, якобы свысока, начинает разбирать: «А ты такой, а ты сякой,» – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
