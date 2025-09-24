  • Спортс
  Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги
Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги

Любительский «Фанком» установил рекорд FONBET Кубка России.

Команда из Кирова одержала победу над «Уфой» (1:1, 5:3 по пенальти) в 4-м раунде Кубка страны.

Таким образом, впервые в истории турнира любительский клуб пробился в 5-й раунд.

Ранее «Фанком» прошел в Кубке казанский «Сокол» (клуб снялся с турнира), «Динамо» Киров и «Химик». 

За «Фанком» выступают многие футболисты, регулярно играющие в WINLINE Медиалиге.

Таких игроков в заявке команды более 10 человек. В их числе Никита Кирсанов («Матч ТВ»), Диего Малания («Титан»), Артем Щербак (Fight Nights), Валерий Соломаха («Народная Команда») и другие.

В следующем раунде «Фанком» встретится с победителем пары «Амкал» – «Енисей».

Отметим, что «Амкал» в случае победы повторит достижение «Фанкома», так как раньше медийные клубы, как и просто любительские, никогда не доходили до 5-го раунда Кубка.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
