Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги
Команда из Кирова одержала победу над «Уфой» (1:1, 5:3 по пенальти) в 4-м раунде Кубка страны.
Таким образом, впервые в истории турнира любительский клуб пробился в 5-й раунд.
Ранее «Фанком» прошел в Кубке казанский «Сокол» (клуб снялся с турнира), «Динамо» Киров и «Химик».
За «Фанком» выступают многие футболисты, регулярно играющие в WINLINE Медиалиге.
Таких игроков в заявке команды более 10 человек. В их числе Никита Кирсанов («Матч ТВ»), Диего Малания («Титан»), Артем Щербак (Fight Nights), Валерий Соломаха («Народная Команда») и другие.
В следующем раунде «Фанком» встретится с победителем пары «Амкал» – «Енисей».
Отметим, что «Амкал» в случае победы повторит достижение «Фанкома», так как раньше медийные клубы, как и просто любительские, никогда не доходили до 5-го раунда Кубка.