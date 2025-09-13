Рэпер Moneyken готов сыграть за «Амкал» в Кубке России

Moneyken рассказал о предложении Германа Эль Класико сыграть за «Амкал».

– Если бы «Амкал» предложил сыграть за них, ты бы согласился?

– Да, мне Герман даже предлагал где-то месяц назад, но был занят в те даты. Конечно, я бы сыграл, если еще раз предложит, я соглашусь.

– Почему бы согласился?

– Это же Кубок России, поучаствовать в таком, это мечта, она осуществима, и дай бог, в нем поиграть, – сказал руководитель медийной команды Chertanovo в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России за «Амкал» сыграли стример Парадеевич, рэпер The Limba и другие знаменитости.

В следующих раундах «Амкал» приглашал 226-сантиметрового баскетболиста Павла Подкользина (стал самым высоким футболистом мира), 70-летнего Александра Медведева (стал самым возрастным игроком в Кубке) и 14-летнего Василия Гончарова (самый юный игрок Кубка).

В конце сентября «Амкал» предстоит матч с «Енисеем» из Первой лиги.