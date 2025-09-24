0

Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»

Николай Осипов принял участие в тренировке «Амкала».

24 сентября медийная команда сыграет против «Енисея» в 4-м раунде FONBET Кубка России. 

Глава WINLINE Медиалиги Осипов на один матч станет играющим президентом «Амкала» в связи с отстутствием руководителя клуба Германа Эль Класико

На тренировке Осипов пообещал, что главный тренер «Амкала» Виталий Панов возглавит сборную МФЛ, если завтра будет одержана победа. 

В этом году «Амкал» организовывал перформанс на каждом матче в Кубке России.  

За клуб уже сыграли: стример-миллионник Александр Парадеевич, музыкант The Limba, комик Роман Косицын, советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев, самый высокий человек России Павел Подкользин и другие.

Год назад «Амкал» уже доходил до команды ФНЛ в Кубке, но уступил «Алании» со счетом 0:1.

Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и обещал проставиться в ресторане

«Ян Коллер, ты?» О рекорде Подкользина с «Амкалом» пишут в США, Испании и Англии – даже 433!

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoЕнисей
logoВиталий Панов
logoАлександр Медведев
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
