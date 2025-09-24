Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»
24 сентября медийная команда сыграет против «Енисея» в 4-м раунде FONBET Кубка России.
Глава WINLINE Медиалиги Осипов на один матч станет играющим президентом «Амкала» в связи с отстутствием руководителя клуба Германа Эль Класико.
На тренировке Осипов пообещал, что главный тренер «Амкала» Виталий Панов возглавит сборную МФЛ, если завтра будет одержана победа.
В этом году «Амкал» организовывал перформанс на каждом матче в Кубке России.
За клуб уже сыграли: стример-миллионник Александр Парадеевич, музыкант The Limba, комик Роман Косицын, советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев, самый высокий человек России Павел Подкользин и другие.
Год назад «Амкал» уже доходил до команды ФНЛ в Кубке, но уступил «Алании» со счетом 0:1.
