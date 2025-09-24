Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»

Николай Осипов принял участие в тренировке «Амкала».

24 сентября медийная команда сыграет против «Енисея » в 4-м раунде FONBET Кубка России.

Глава WINLINE Медиалиги Осипов на один матч станет играющим президентом «Амкала » в связи с отстутствием руководителя клуба Германа Эль Класико .

На тренировке Осипов пообещал, что главный тренер «Амкала» Виталий Панов возглавит сборную МФЛ, если завтра будет одержана победа.

В этом году «Амкал» организовывал перформанс на каждом матче в Кубке России.

За клуб уже сыграли: стример-миллионник Александр Парадеевич, музыкант The Limba, комик Роман Косицын, советник председателя правления «Зенита » Александр Медведев , самый высокий человек России Павел Подкользин и другие.

Год назад «Амкал» уже доходил до команды ФНЛ в Кубке, но уступил «Алании » со счетом 0:1.

