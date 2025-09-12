7

Федор Смолов: «Обыграть клуб РПЛ нереально. Надо быть реалистами»

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов назвал нереальной победу над клубом РПЛ.

– Райзен говорит, что цель «Броуков» – обыграть клуб РПЛ. Это реально?

– На сегодняшний день пока нет. Нереально. Думаю, надо жить сегодняшним днем и быть реалистами. Обыграть клуб ФНЛ? Возможно. Дойти до РПЛ было бы идеально.

– Что должно произойти, чтобы ты сыграл в Медиалиге?

– Пока невозможно такое представить. Не рассматриваю, – сказал нападающий «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз» одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.

В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).

В следующем матче медиакоманда встретится с саратовским «Соколом», который выступает в ФНЛ. Это будет первый в истории матч «БроукБойз» против клуба из Первого дивизиона.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
