Смолов готов сняться в кино: «Можно попробовать. Мамаев зазывает в реалити-шоу, но пока нет»

Форвард «БроукБойз» Федор Смолов готов рассмотреть предложения о съемках в кино.

«Мамаев все зазывает меня поучаствовать в реалити-шоу. Но пока нет, пока я не готов. 

Сняться в кино? Тоже предложений не поступало, но в целом можно рассмотреть, подумать, зависит от того, что это будет. 

Интересно? Можно попробовать, да», – сказал нападающий «БроукБойз».

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз» одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.

В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).

В 4-м раунде «Броуки» встретятся с «Соколом». Федор Смолов родился в Саратове и начинал карьеру в академии клуба. Сейчас команда идет на последнем месте в Первой лиге.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ТАСС
