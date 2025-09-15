Тарасов о драке Смолова: «Провокаторов очень много. Он не смог стерпеть, наверное. Но лучше развернись, уйди и вызови полицию»

Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о возбуждении дела против Федора Смолова.

«У меня были подобные ситуации, в которых много провокаций. В кафе и ресторанах могут докапываться и говорить разные вещи, которые выходят за грань. Провокаторов очень много, поэтому надо уметь сдерживать себя и не реагировать.

Но, наверное, ему что-то такое сказали, что он не смог стерпеть. Он сам за себя отвечает, мне сложно за него говорить, так как не знаю, какая была ситуация, кто с ним был, что произошло.

Я могу говорить только за себя и дать совет на будущее: что бы ни говорили – развернись, уйди и вызови полицию. Но попадать в такие ситуации не надо. Я желаю Феде , чтобы все решилось в его пользу, так как я с ним в хороших отношениях», – сказал бывший хавбек «Локомотива », «Родины Медиа » и сборной России.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара ». Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев . Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

10 сентября стало известно, что на Смолова завели уголовное дело о драке в «Кофемании», по которому ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!