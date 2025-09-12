  • Спортс
  • Смолов о подкасте: «Овечкин собирался прийти. Но букмекерские компании между собой конкурируют, его не отпустили»
Смолов о подкасте: «Овечкин собирался прийти. Но букмекерские компании между собой конкурируют, его не отпустили»

Александр Овечкин не смог прийти на подкаст к Федору Смолову из-за конкуренции между букмекерами.

– Как вам развитие вашего медиапроекта?

– Доволен тем, как работает проект. Все равно привыкаю. Профессия футболиста связана с публичностью и вниманием, но в таком объеме не было. Не могу сказать, что я как рыба в воде, но я начинаю на что-то смотреть иначе.

– Кого бы еще хотел видеть из гостей на подкасте?

– Скажу честно, год назад договаривались лично с Сашей Овечкиным, он собирался прийти. Но, к сожалению, букмекерские компании между собой конкурируют, его не отпустили.

Было бы классно записать Овечкина. Еще не получилось записаться с Андреем Рублевым, но мы запишемся, – заявил Смолов.

Овечкин – амбассадор букмекерской компании «Фонбет». Выпуски подкаста Смолова Smol Talk выходят при поддержке БК BetBoom.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Спорт-Экспресс»
