  • Владислав Радимов: «Вторая лига должна готовить футболистов к РПЛ. А как они там будут выступать, если не способны обыграть ветеранов?»
8

Владислав Радимов: «Вторая лига должна готовить футболистов к РПЛ. А как они там будут выступать, если не способны обыграть ветеранов?»

Владислав Радимов раскритиковал футболистов Второй лиги.

«Вторая лига должна готовить молодых футболистов. По идее, эти футболисты должны затем выступать в элите. А как они там могут выступать, если не способны обыграть ветеранов, таких как Ари, Макеев и Смолов? Я даже не говорю о счете матча, тем более, что «Сатурн» мог бы и выиграть. Вы посмотрите на качество игры этих молодых ребят! К тому же они психологически не способны переломить ход матча.

Где выходцы из Второй лиги в основе клубов РПЛ? Те, кто есть, это выходцы из клубных академий. Батраков, Кисляк. А ведь раньше Вторая лига была кузницей талантов. Я сам там играл, Жирков там играл, можно привести много примеров», – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Напомним, «Броуки» обыграли «Сатурн» (2:0), «Амкал» прошел «Салют» (2:1) в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. За «БроукБойз» сыграли бывшие игроки РПЛ Федор Смолов, Ари, Евгений Макеев, Павел Яковлев, Антон Соснин. В старте «Амкала» вышел 70-летний советник председателя «Зенита» Александр Медведев.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и пообещал проставиться в ресторане

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
