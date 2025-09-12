  • Спортс
Смолов про открытие аэропорта в Краснодаре: «Как это может не помочь, если вместо 12 часов будешь добираться 4? Еще одним транспортом»

Федор Смолов считает, что открытие аэропорта в Краснодаре упростит логистику.

«Как открытие аэропорта в Краснодаре может не помочь, если вместо 12 часов дороги будешь добираться 4? Конечно, это сильно поможет.

Еще одним транспортом добираться», – отметил бывший форвард «Краснодара».

Работа аэропорта возобновилась 11 сентября. До этого воздушные суда не обслуживались там три с половиной года.

