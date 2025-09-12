Смолов про открытие аэропорта в Краснодаре: «Как это может не помочь, если вместо 12 часов будешь добираться 4? Еще одним транспортом»
Федор Смолов считает, что открытие аэропорта в Краснодаре упростит логистику.
«Как открытие аэропорта в Краснодаре может не помочь, если вместо 12 часов дороги будешь добираться 4? Конечно, это сильно поможет.
Еще одним транспортом добираться», – отметил бывший форвард «Краснодара».
Работа аэропорта возобновилась 11 сентября. До этого воздушные суда не обслуживались там три с половиной года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
