Ари: «Поработаю и буду готов к РПЛ. Пока не лучшая моя форма»

Ари рассказал о желании вернуться в РПЛ.

– Ты сказал, что все сделаешь, чтобы выиграть, получилось?

– Конечно, еще дальше готов играть. Я здесь и я сделал результат.

– Насколько ты оценишь свою физическую форму?

– На 60%. Очень плохо, еще чуть-чуть поработаю и я, надеюсь, скоро буду в Первой лиге , РПЛ.

– Ты будешь играть в Медиалиге за «Броуков»?

– Да, конечно. Контракт есть, – сказал форвард «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.

Ари дебютировал за «БроукБойз » в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна » (2:0). 39-летний нападающий забил гол со своей половины поля с передачи Федора Смолова .

Ари играл в РПЛ за «Спартак », «Краснодар » и «Локомотив ».

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!