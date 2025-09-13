Ари: «Поработаю и буду готов к РПЛ. Пока не лучшая моя форма»
– Ты сказал, что все сделаешь, чтобы выиграть, получилось?
– Конечно, еще дальше готов играть. Я здесь и я сделал результат.
– Насколько ты оценишь свою физическую форму?
– На 60%. Очень плохо, еще чуть-чуть поработаю и я, надеюсь, скоро буду в Первой лиге, РПЛ.
– Ты будешь играть в Медиалиге за «Броуков»?
– Да, конечно. Контракт есть, – сказал форвард «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Ари дебютировал за «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Сатурна» (2:0). 39-летний нападающий забил гол со своей половины поля с передачи Федора Смолова.
Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!