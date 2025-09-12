Егоров об Ари: «Ему 40 лет, а жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров оценил физическую форму Ари.

– Хочется отметить форму Ари. Как сейчас его физическое состояние?

– Человеку 40 лет, а от него все отлетают. У него жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки. Если вы понимаете, о чем я.

– Насколько долгая история будет с Ари? Также как со Смоловым?

– Нет, он будет играть в Медиалиге . Надеемся, поможет, я уверен, – сказал президент «БроукБойз ».

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз» одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.

В следующем матче медиакоманда встретится с саратовским «Соколом», который выступает в ФНЛ. Это будет первый в истории матч «БроукБойз» против клуба из Первого дивизиона.

