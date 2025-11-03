Идову о финале Кубка Лиги: «Волнение такое же, как было перед финалом Кубка России. Хочется просто победить – это самое ценное»
Брайн Идову: мотивация не нужна, хочется выиграть.
Защитник ФК «10» Брайн Идову высказался перед финалом WINLINE Кубка Лиги.
В решающем матче «Десятка» сыграет в «СиндЕкатом». Начало матча в 19:00 (мск).
«Независимо, с кем ты играешь в финале, желание одно – побеждать. Волнение такое же, как было перед финалом Кубка России. Хочется повторить этот момент. Тогда [с «Локо» в 2019-м] получилось победить и поднять трофей над головой.
Дополнительной мотивации не было. Мотивировать не нужно. Это первый финал «Десятки». Мы долго шли к этому финалу. Не нужны ни слова, ни деньги. Хочется просто победить – это самое ценное», – сказал Идову в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
