Идову о финале Кубка Лиги: «Волнение такое же, как было перед финалом Кубка России. Хочется просто победить – это самое ценное»

Брайн Идову: мотивация не нужна, хочется выиграть.

Защитник ФК «10» Брайн Идову высказался перед финалом WINLINE Кубка Лиги.

В решающем матче «Десятка» сыграет в «СиндЕкатом ». Начало матча в 19:00 (мск).

«Независимо, с кем ты играешь в финале, желание одно – побеждать. Волнение такое же, как было перед финалом Кубка России. Хочется повторить этот момент. Тогда [с «Локо» в 2019-м] получилось победить и поднять трофей над головой.

Дополнительной мотивации не было. Мотивировать не нужно. Это первый финал «Десятки ». Мы долго шли к этому финалу. Не нужны ни слова, ни деньги. Хочется просто победить – это самое ценное», – сказал Идову в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.