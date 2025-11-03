0

Газдан о ФК «10»: «Я верю, что настал день, когда им воздастся за их хитрости»

Газданов: верю, что сегодня «Десятка» ответит за все.

Артур Газданов верит, что сегодня «СиндЕкат» отомстит «Десятке» за все.

«Я верю, что настал тот день, когда им воздастся за их хитрости и, как они называют, тактику. Верю, что сегодня наш день.

Вчера у нас была задержка рейса. Мы могли потренироваться только в тот час, когда тренировалась «Десятка». Но они отказались. Без тренировки едем наказывать.

Я в прекрасном настроении, пацаны – в боевом», – сказал хавбек «СиндЕката».

3 ноября «СиндЕкат» сыграет с ФК «10» в финале WINLINE Кубка Лиги. Матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара». Начало матча в 19:00 (мск).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалиги
