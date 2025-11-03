Газдан о ФК «10»: «Я верю, что настал день, когда им воздастся за их хитрости»

Газданов: верю, что сегодня «Десятка» ответит за все.

Артур Газданов верит, что сегодня «СиндЕкат» отомстит «Десятке » за все.

«Я верю, что настал тот день, когда им воздастся за их хитрости и, как они называют, тактику. Верю, что сегодня наш день.

Вчера у нас была задержка рейса. Мы могли потренироваться только в тот час, когда тренировалась «Десятка». Но они отказались. Без тренировки едем наказывать.

Я в прекрасном настроении, пацаны – в боевом», – сказал хавбек «СиндЕката ».

3 ноября «СиндЕкат» сыграет с ФК «10» в финале WINLINE Кубка Лиги. Матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара». Начало матча в 19:00 (мск).