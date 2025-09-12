39-летний Ари после гола за за «БроукБойз» в Кубке России: «Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму»

39-летний Ари готов вернуться в «Спартак» в качестве игрока.

Бразильский форвард с гражданством России выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.

В четверг Ари дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Леон Сатурн» (2:0).

На 96-й минуте он забил гол ударом со своей половины поля по пустым воротам – вратарь соперника прибежал в штрафную «Броуков» на угловой.

«Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму – и все будет хорошо», – сказал Ари.