39-летний Ари после гола за за «БроукБойз» в Кубке России: «Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму»
39-летний Ари готов вернуться в «Спартак» в качестве игрока.
Бразильский форвард с гражданством России выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.
В четверг Ари дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Леон Сатурн» (2:0).
На 96-й минуте он забил гол ударом со своей половины поля по пустым воротам – вратарь соперника прибежал в штрафную «Броуков» на угловой.
«Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму – и все будет хорошо», – сказал Ари.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости