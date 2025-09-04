«БроукБойз» объявили о подписании Ари. Форвард сыграет в Кубке России и в Медиалиге

Экс-форвард сборной России Ари стал игроком «БроукБойз».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, что Ари сыграет за клуб в FONBET Кубке России и в WINLINE Кубке Медиалиги. Во втором раунде за «Броуков» сыграл Федор Смолов, который также примет участие в матче третьего раунда.

Ари провел две тренировки с «БроукБойз». В третьем раунде Кубка России «Броуки» встретятся с «Леон Сатурн». Игра пройдет 11 сентября.

Ари выступал в чемпионате России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», а в июле 2018 года получил паспорт гражданина РФ. В ноябре 2018-го он провел два матча в составе сборной России.

В августе 2025-го Ари покинул должность спортивного директора «Торпедо», проработав меньше года. Он занимал эту должность с декабря 2024 года.